DPÜ ve TSD'dan ‘Şahikalar Diyarı' adlı tiyatro gösterisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kütahya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, üniversitenin akademik ve idari personelleri, tiyatro oyuncularının yakınları ve vatandaşlar katıldı. TSD Kütahya Şubesi ve DPÜ Engelli Öğrenci Birimi tarafından düzenlenen “Şahikalar Diyarı” adlı tiyatro gösterisinin organizasyonu derneğin 10 üyesi ile birimin personel ve öğrencilerinden oluşan 15 kişilik grup tarafından gerçekleştirildi.

Hazırlıkları iki ay süren ve gösteri için bir kısa film de hazırlanan Şahikalar Diyarı, organizasyon ekibi tarafından engellilerin günlük yaşamından yola çıkılarak senaryo haline getirildi ve sergilendi. Eser izleyiciler tarafından tam not aldı ve oyuncular, gösterinin sonunda dakikalarca alkışlandı.

Etkinliğin ardından konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Hatice Yakar, "Şahikalar Diyarı'nın sahnelenme fikri Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Bey tarafından teklif edildi. Dernek üyelerimizle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi personelleri ve çalışanları hazırlıklara başladılar" dedi.

Etkinliği düzenleyen ekibin senaryo ve organizasyon için kendilerinden destek istemediklerini söyleyen Yakar, "Oyunda da günlük yaşamlarında karşılaştıkları olaylarla ilgili içlerini döktüler. Güzel bir oyun izledik. Bu oyunda emeği geçen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimine, arkadaşlarımıza, izleyicilere ve basınımıza yanımızda olup, destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Amacımız farkındalık oluşturmak”

"Şahikalar Diyarı” için Türkiye Sakatlar Derneğinin üyeleri ve Üniversitenin gönüllü öğrencileriyle beraber iki aydır çalıştıklarını söyleyen DPÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay,” Güzel bir tiyatro oyunu sergiledik. Amacımız farkındalık oluşturmaktı. Bu amacımızı da tiyatro aracılığıyla gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bizi yalnız bırakmayıp gelen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

DPÜ Engelli Öğrenci Birimi yetkilileri, "Şahikalar Diyarı” adlı oyunun sergilenmesinde katkısı olan Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Başkanı ve üyelerine, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Birimi gönüllü öğrencilerine ve Kütahya Gençlik Merkezi yönetimine teşekkür ettiler.