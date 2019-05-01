DPÜ Yapay Zeka Topluluğu'nun Cyber Camp etkinliği

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, DPÜ Yapay Zeka Topluluğu ve Bilgi Güvenlik Akedemisi iş birliği ve çeşitli sponsorların desteğiyle iki gün boyunca Üniversitenin Mühendislik Fakültesinde düzenlenen etkinliğe 25 farklı üniversiteden yaklaşık 300 kişi katıldı. Cyber Camp kapsamında 6 konu başlığı altında 3 sınıf açıldı.

Etkinlik hakkında bir açıklama yapan DPÜ-YZT Başkanı Burak Yıldız, "İki gün boyunca yapılan ücretsiz etkinliğe 25 farklı üniversiteden çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik sonunda katılımcılara dört ayrı kurumdan BGA Bilgi Güvenliği A.Ş., Difose Bilişim, Exploit Bilişim ve DPÜ Rektörlüğü tarafından sertifika verildi. Cyber Camp bu sezon içinde yapmış olduğumuz son etkinlikti. Gelecek yıl yeni ekibimizle de çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.