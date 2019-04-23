DPÜ Yapay Zeka Topluluğu'nun etkinliğine ilgi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yapay Zeka Topluluğu (YZT) tarafından Sera Kütahya AVM'de düzenlenen 360 VR Sanal Turu etkinliğine Kütahyalıların ilgisi büyük oldu.

Sera Kütahya Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Yapay Zeka Topluluğu'nun 6 farklı ekibinden sanal gerçeklik ekibinin özel bir şirketle gerçekleştirdiği etkinlikte Üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi'nin 360 Sanal Turu, dört kişilik arttırılmış gerçeklik oyun turnuvası, Steam platformundaki ücretsiz sanal gerçeklik oyunları testi ve topluluk tarafından hazırlanan arttırılmış gerçeklik Tank oyunu ve diğer uygulamaların sunumları yapıldı.

Etkinlik alanını ziyaret eden Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doğan Aydın ve DPÜ-KAMER Koordinatörü Öğretim Görevlisi H. Feyyaz Ebeoğlugil de yer aldı. İki akademisyen topluluğun çalışmalarını deneyimlediler ve öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik ettiler.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan DPÜ-YZT Başkanı Burak Yıldız, "Yaklaşık bir yıl önce kurulan topluluğumuz bir yılın sonunda çok büyük bir gelişme kaydetti. Bu gelişmeler sonucunda hedefimiz üretmek, misyonumuz ve vizyonumuz da buydu. İlk başta altı ekipten meydana geldik ve düzenli aralıklarla etkinlikler yapıyoruz ve bu 4. Etkinliğimiz” dedi.

Hedeflerinin Kütahya'da yapılanı değil yapılmayanı yapmak olduğunun altını çizen Yıldız, "Sera etkinliğinde amacımız yapılmayanı yapmaktı. Bu hafta sonu 27-28 Nisan tarihlerinde Siber Güvenlik Workshop etkinliği olacak. Bu etkinlikte de amacımız yine yapılmayanı yapmak. Aynı şekilde Kütahya'da insansız hava araçları üzerine bir yıldır çalışıyoruz. Adımız Yapay Zeka ama 6 farklı alanla ilgileniyoruz. Örneğin siber güvenlik ekibimiz resmi olarak DPÜ'nün siber güvenlik testlerini yapıyor. Web sitesinin açıklarını belirleyip Rektörlük makamına ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bilgi veriyoruz. Proje aşamasında olan girişimlerimizle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor" şeklinde konuştu.