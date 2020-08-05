DPÜ, YÖK Sanal Fuarına katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DPÜ) YÖK'ün Türkiye'de eğitim veren üniversiteleri tanıtmak amacıyla düzenlediği “Üniversiteni Keşfet” YÖK Sanal Fuarı 2020'de yer aldı.

Yükseköğretim Kurulunun Türkiye'de eğitim veren üniversiteleri tanıtmak amacıyla düzenlediği ve 4 gün sürecek fuarda Salon 6'da yer alan Dumlupınar Üniversitesini tercih etmeyi düşünen adayların tüm soruları, ilgili bölümlerin akademik ve idari personelleri tarafından anında yanıtlanıyor.

4-7 Ağustos 2020 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek fuara Türkiye'den devlet üniversiteleri ile vakıf üniversiteleri ve meslek yüksekokullarının yanında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da aktif olarak katılım sağlıyor. Adaylar fuara, https://sanalfuar.yok.gov.tr/ adresinden belirtilen tarihler içinde ulaşabilecekler.