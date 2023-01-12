DPÜ yönetimi, '1 Milyon İstihdam Projesi Lansman Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '1 Milyon İstihdam Projesi Lansman Toplantısı'nda Kütahya Dumlupınar Üniversitesini (DPÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık ile Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil temsil etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı toplantıya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık ile Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil katıldı.

Projeye ilişkin bir açıklama yapan Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, “1 Milyon İstihdam Projesi çerçevesinde, Türkiye'de bir ilk olarak hazırlanan kariyer rehberinde emeği olan sektör uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcisi şirketlerle iş birliğine gidildi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin de aralarında olduğu 237 şirket tarafından açılan 500'den fazla iş ilanına 10 binden fazla gencin başvuru yaptığını bildirdi. Bu ciddi bir rakam. Başta DPÜ'deki öğrencilerimiz olmak üzere tüm gençlerimizi bu projeye katılmaya davet ediyorum" dedi.