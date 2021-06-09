DPÜ yönetiminde görev değişimi

Dr. Atilla Batur, Rektör Yardımcılığına, Miktat Bektaş da Genel Sekreterlik görevine getirildi.

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen devir teslim törenine, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili görevini devreden ve Rektör Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Atilla Batur, Rektör Yardımcılığı görevini devreden Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreterlik görevini üstlenen Miktat Bektaş, Daire Başkanları ve idari personel katıldı.

Törende bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, Rektör Yardımcılığı görevini devreden Prof. Dr. Mustafa Aydın'a, Üniversiteye ve bu makamda verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kendisinin aynı başarıyı Mühendislik Fakültesinde sürdüreceğine inandığını söyledi.

Prof. Dr. Atilla Batur'a hem teşekkür hem de tebriklerini sunan Rektör Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine uzun yıllardır hizmet eden ve iki yıldır da Genel Sekreter Vekilliği görevini yürüten Prof. Dr. Batur'a yeni görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Batur'dan boşalan Genel Sekreterlik görevini üstlenen Miktat Bektaş'ı da kutlayan Uysal, “ Miktat Bey, 1993'ten beri üniversitemize hizmet ediyor. Bugün üstlendiği bu görevi, kendisinin verdiği emeklerin bir karşılığı olarak görüyorum. Kendisinin yeni görevinde de üniversite önemli hizmetler sunacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Devir teslim töreninin sonunda Rektör Uysal, Aydın, Batur ve Bektaş'a çiçek takdiminde bulunarak kendilerine ve katılımcılara teşekkür etti.