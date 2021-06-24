DPÜ'de AFAD'ın İRAP ikinci çalıştayı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde AFAD'ın Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı'nın ikinci çalıştayı düzenlendi.

TÖMER Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Vural Kavuncu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Kütahya İl AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ve davetliler katıldı.

Törende konuşan AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, "Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Projesi, afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan önce yapılacak çalışılmaları bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. Bütünleşik afet yönetimi sisteminin en önemli evresi öngörülebilir afetlerle ilgili önleyici tedbir çalışmalarının belirlenerek sahaya yansıtılmasıdır" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ise, Kütahya'da alınan önlemler ve Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı'nın hazırlanma sürecinde yapılanları anlattığı konuşmasında, "İl afet risk azaltma planlarının 2019 yılında pilot il seçilen Kahramanmaraş'ta başlamıştı. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla tüm illerde yapılıyor. Bugünden sonra da özellikle afet risk azaltma planlarıyla da bu sene tamamlandıktan sonra Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Projesi'yle de kendisini ortaya koyabilecek ve neticede ortaya konulan bu güç ve planlar, ülkemizin afetleri minimum seviyede can ve mal kaybıyla atlatmasına faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

“Afetler hayatın bir gerçeğidir”

Törende katılımcılara hitap eden Rektör Kazım Uysal, “Afetler, hayatın bir gerçeğidir. Aydınlık - karanlık, güzellik - çirkinlik, iyilik - kötülük, sağlık - hastalık gibi zıtlar, hayatın var olması ve devam etmesi için gerekli unsurlardır. Zıtların olması ile hayat tasaffi eder ve güzelleşir. Mesela, mikroplar veya virüsler: Son Covıd-19 salgını sayesinde insanlığın savunma sistemi daha da güçlendi. İlgili bilim dalları daha hızlı gelişti. Birey olarak temizliğin, sağlığın, nefesin, havanın kıymetini daha iyi anladık. Doğru, tedbirsiz insanlar veya milletler çok zarar gördü. Ancak netice olarak insanlık kazandı. İnsanlığın savunma sistemi artık düne göre daha güçlüdür. Mesela depremler olmasa yeryüzü bu kararlılıkta olmazdı. Yazın sıcağı ve kışın soğuğu olmasa mevsimler ve mevsimlerle gelen rızıklar olmazdı. İnsanoğlunun nimetleri anlaması hayatını güzelleştirmesi de zıtlarla mümkündür. Karanlık olmasa aydınlığın, hastalık olmasa sağlığın kıymeti bilinmezdi. Hayat aslında zıtlarla güzelleşmekte ve devam etmektedir. Tüm afetlere bu bakışla bakılmalıdır. Afetler, yaratılışın bir metodudur ve hayatın bir gerçeğidir. İnsanoğlunun temel sıkıntısı tedbirle tevekkülü karıştırmasıdır. Tedbir aklın, tevekkül imanın gereğidir. Ancak bir işin başlangıcında tevekkül, tembelliktir. Tüm tedbirleri aldıktan sonra neticeye rıza ise tevekküldür. Rabbimiz aklı sonradan ah etmek için değil, düşünüp tedbir almak için vermiştir. Önce devemizi sağlam kazığa bağlayacağız sonra tevekkül edeceğiz. Gündüz kandilini hazırlamayan gece karanlıkta kalmaya razı olmalıdır. Çünkü ateş ve su insanların zarar görmesi için değil istifade etmesi için var olmuşlardır” dedi.

Belediye Başkanı Alim Işık ise, AFAD'la yürüttükleri ortak çalışmalardan söz ederek, İRAP için iş birliği yapan kurumlara teşekkür etti.

“Afet yaşandıktan sonra yapabilecekleriniz sınırlı”

Türkiye Afet Müdahale Planı uygulamasıyla ilgili Kütahya'da gerekli planlarının hazır olduğunu söyleyen Kütahya Valisi Ali Çelik,” Oluşturulacak ekipler ve çalışma şekilleri de belli. Asıl unsur ise afet olmadan önceki safha. Çünkü afet olduktan sonra sizin yapılacaklarınız sınırlı. Meydana gelen afet niteliği itibarıyla yıkıcı etkilerini ortaya çıkarmış, siz bunun sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Sonuçları görerek o sonuçların olmaması için ne yapılması gerektiğini bir plan dahilinde çalışmaya dönüştürmek bizim en temel sorumluluğumuz gibi gözüküyor” dedi.

Program, konuşmasının ardından protokol üyelerinin afet masalarını ziyaret etmesinin ardından sona erdi.