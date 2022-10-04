DPÜ'de Ahmet Yakupoğlu paneli ve sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) Kütahya'nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan Ahmet Yakupoğlu'nun adını taşıyan panel ve resim sergisi gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesinin Ahmet Yakupoğlu Amfisi'nde düzenlenen etkinliklerin açılış törenine Kütahya Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, panelistler, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“Yakupoğlu, çalışkan, çevreci, cömert ve vefalı bir insandı”

Ahmet Yakupoğlu'nun yaşamından kesitlerin sunulduğu gösterimle başlayan etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında Ahmet Yakupoğlu'nun çalışkan, çevreci, cömert ve vefalı bir insan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Levent Mercin, “ 2016 yılında aramızdan ayrılan ama geride bıraktığı eserleri, oluşturduğu manevi iklimi ve hatıralarıyla hâlâ aramızda yaşadığını düşündüğümüz bir şahsiyeti bugün anmak için bir aradayız. Öncelikle kendisine Allah'tan rahmet diliyor ve mekanının Cennet olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ahmet Yakupoğlu, ressam, minyatürist, illüstratör, neyzen, çevreci ve hatta yeri geldiğinde bir inşaat ustası olma meziyetlerini göstermiş biri olarak biliniyor. Ancak günümüzde çok fazla önemsenmeyen, hatta unutulmaya yüz tutan birkaç özelliğini de buradan belirtmek gerekir. Bunlardan biri Yakupoğlu'nun çalışkan olması idi. Bunu 70 yıl boyunca binlerce eser üreterek gösterdi. İnsani değerleri önemsedi ve ona göre davrandı. İnsanlığa hizmet etmek amacıyla çabaladı ve bunu bir çevreci olarak gösterdi. Cömert bir insandı, neredeyse tüm mal varlığını Üniversiteye bağışlayarak bunu gösterdi. Vefalı bir insandı. İstanbul'da dostları ve sanat ortamında belirli bir yeri olmasına rağmen o Kütahya'ya geri döndü ve adeta Kütahya'nın görsel haritasını çıkartarak Kütahya'yı belgeledi. Şimdi bizler onun eserlerine bakarak yok olmuş veya yok olmak üzere olan o yerleri hafızamızda yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. DPÜ Yakupoğlu için pek çok şey yaptı” dedi.

Mercin, daha sonra DPÜ'nün Yakupoğlu için gerçekleştirdiği sempozyum, sergi, yarışma, tez çalışması gibi etkinliklerin ayrıntılarına yer veren sunumunu katılımcılarla paylaştı

Prof. Dr. Mercin, başta Rektör Uysal ile Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Mant Menay olmak üzere etkinliğe destek veren kişilere teşekkür ederek tamamladığı konuşmasının ardından etkinliğin panel bölümüne geçildi ve panelislerin özgeçmişleri okundu.

"Yakupoğlu'nun eserlerinden ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu görüyorum"

Panelin moderatörü olarak katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Kazım Uysal, Yakupoğlu'nun adının verildiği etkinliklere ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu ifade ederek,” Ahmet Yakupoğlu çok yönlü bir insandı. Onu tanıyan her insan ondan bir şeyler alır, onun yanında uzun süre kalmak isterdi. Ben de kendisiyle tanışma şerefine nail oldum. Kendisiyle ilgili beni en çok etkileyen şey, onun tevazusuydu. Ben Yakupoğlu'nun resimlerine bakıp daha sonra Allah'ın yaptığı resimlere bakınca onun ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu anlıyordum” dedi.

"Çinili Cami için beklediğimiz izin çıktı"

Çinili Cami için bekledikleri iznin çıktığını belirten Rektör Uysal,” Ahmet Yakupoğlu Müzesini açacağız. İkinci olarak Çinili Cami konusuna da değinmek istiyorum. Bugüne kadar yavaş kalmamızın nedeni Anıtlar Kurulu ile anlaşamamamızdı. Projelerimiz kabul görmemişti. Geçen hafta Anıtlar Kurulu'ndan beklediğimiz onayı aldık. Şimdi en kısa sürede ihaleye çıkacağız ve Çinili Cami'yi kentimize kazandıracağız. Öte yandan Yakupoğlu'nun Maltepe'deki evinin de restorasyonu bitiyor. Yakında orayı da tamamlayıp açılışını yapacağız. Sanatçı Allah'ın en çok övgüsüne mazhar olan kişilerdir. Eğitim için sanata ve sanatçıya değer veriyoruz. Malum değer görmezse sanat da sanatçı da bilim insanı da gider. Milletimizin bekası ve ülkemizin yücelmesinin sanatla olacağına inanıyorum. Çünkü sanatla anlatılan kalıcı olur” diye konuştu.

Rektörün konuşmasının ardından başlayan panelde Prof. Dr. Adnan Tepecik, Prof. Dr. Fatih Başbuğ, Prof. Serkan İlden, Prof. Dr. Erol Kılıç ve Prof. Dr. Fikri Salman, Yakupoğlu ve onun sanatını çeşitli açılardan ele alan konularda sunumlarını gerçekleştirdiler. Panelin son bölümünde protokol üyeleri tarafından panelistlere teşekkür belgeleri ve hediyeleri sunuldu.

Panelin ardından değerlendirme kurulunun onayından geçen ve farklı tekniklerle hazırlanmış 89 eserin yer aldığı Ahmet Yakupoğlu Anısına Uluslararası Jürili Karma Sergisi için Frigya Sergi Salonu'nda açılış töreni gerçekleştirildi. Söz konusu sergi 10 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.