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DPÜ'de 'Akademik İntihali Önleme' eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı iş birliğiyle akademik intihali engellemeye yardımcı programların kullanımına yönelik eğitim semineri düzenlendi.


Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen ve Serdinç Kaya'nın eğitim danışmanı olduğu etkinliğe Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.


Seminerde intihali engellemeye yardımcı programlar Turnitin ve iThenthicate programlarının özellikleri hakkında bilgi verildi ve akademik intihali önlemek için dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekildi.

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