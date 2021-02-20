DPÜ'de Akademik Yükseltme Töreni

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.

Törende farklı akademik birimlerde görev yapan ve profesör unvanına yükselen öğretim üyesi Ahmet Boz ile doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri Serdar Özyön, İhsan Erozan, ve Özgür Saygın'ın cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi ve öğretim üyelerine günün anısına hediye sunuldu.