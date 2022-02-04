DPÜ'de Akademik Yükseltme Töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.

Törende farklı akademik birimlerde görev yapan ve doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri Filiz Yüksel, Mustafa Said Erzeybek, Hakan Arıdemir ve Bakko Mehmet Bozaslan'a cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi.