DPÜ'de Akademik Yükseltme töreni

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.

Törende farklı akademik birimlerde görev yapan ve profesör unvanına yükselen öğretim üyeleri Prof. Dr. Baybars Recep Eynur ve Prof. Dr. Ayşen Altun Ada ile Doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri Doç. Dr. Oğuzhan Erbaş, Doç. Dr. Mustafa Namdar'ın cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi.