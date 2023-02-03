DPÜ'de akademik yükseltme töreni

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.

Törende farklı akademik birimlerde görev yapan ve profesör unvanına yükselen öğretim üyeleri Cafer Özkul, Mehmet Uğur Toprak, Murat Özalp ile Doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri Hediye Aydın, Murat Bartan ve Yusuf Uysal'a cübbeleri Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından giydirildi.