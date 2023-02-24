İhlas Haber Ajansı

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DPÜ'de Akademik Yükseltme Töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) çeşitli birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.


Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.


Törende farklı akademik birimlerde görev yapan ve profesör unvanına yükselen öğretim üyeleri Derya Koyuncu Zeybek, Sait Dündar Sofuoğlu, Hatice Kübra Kuzucanlı ile doçent unvanına yükselen öğretim üyesi Kasım Kocaman'ın cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi.

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