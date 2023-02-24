DPÜ'de Akademik Yükseltme Töreni

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyeleri katıldı.

Törende farklı akademik birimlerde görev yapan ve profesör unvanına yükselen öğretim üyeleri Derya Koyuncu Zeybek, Sait Dündar Sofuoğlu, Hatice Kübra Kuzucanlı ile doçent unvanına yükselen öğretim üyesi Kasım Kocaman'ın cübbeleri Rektör Kazım Uysal tarafından giydirildi.