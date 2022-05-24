DPÜ'de “Arıların Sesi Ol” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şair Şeyhi Konferans Salonu'nda Arıcılık ve Risk toplulukları tarafından ortaklaşa Arıların Sesi Ol” isimli konferans düzenlendi.

Şair Şeyhi Konferans Salonu'nda Arıcılık ve Risk toplulukları tarafından düzenlenen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, DPÜ KUBFA öğretim üyesi Doç. Dr. Nilüfer Dalkılıç, DPÜ FEF akademisyeni Öğr. Gör. Sema Çetinkaya ve öğrenciler katıldı.

Törende arıların canlı yaşamına katkılarının anlatıldığı “Arıların Yok Olması Afettir” isimli sunumu yapan Doç. Dr. Nilüfer Dalkılıç, "Arılar ekosistemde kilit rol oynar. Arıların bal yapmaktan daha önemli bir görevi var. O da doğadaki çeşitliliği sağlamak. Arılar yok olduğunda insan nesli sadece 4 yıl gibi çok kısa bir sürede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırdı. Arılar olmadan şu anda sahip olduğumuz gıdaların üçte birine sahip olamazdık. 2-3 bin kadar çiftlik hayvanının ve yabani bitki türünün varlığının yüzde 80'nini bal arılarının tozlaşma faaliyetlerine borçlu olduğumuz bilimsel bir gerçek" dedi.

Doç. Dr. Dalkılıç, arıcılık etkinlikleri için Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının eş güdümünde yürütülen Tarım Sigortaları Havuzu'nun Arıcılık Sigortası hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Hasan Göçmez, etkinliği düzenleyen topluluklara ve akademisyenlere teşekkür etti.