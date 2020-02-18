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DPÜ'de Arkeoloji Sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından Arkeoloji Sergisi düzenlendi.


Arkeoloji Bölümü öğrencilerine, 2019-2020 güz yarıyılında okutulan Fotoğraf-Proje Uygulama Dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan ören yerleri ve müzelerle ilgili afiş sergisi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı fuaye alanında açıldı.


Sergi açılışına Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, üniversitenin akademik ve idari personellerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.


Sergide, Türkiye'de bulunan ören yerleri ile yurt içinden ve yurt dışında bulunan müzelerden örnekler sergi afişlerinde konu olarak işlendi.


Sergi 21 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar gezilebilecek.

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