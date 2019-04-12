DPÜ'de Atatürk'ün Samsun'a çıkışı anlatıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında, “Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100. Yılı ve Milli Mücadele Ruhu” başlığıyla verilen konferansların devam ettiği bildirildi.

İlk olarak Tavşanlı Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen Devlet Ana Kız İmam Hatip Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Özel Tavşanlı Bil Anadolu Lisesi öğrencilerine Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Cırık tarafından verilen konferanslar 17 Nisan tarihine kadar sürecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Doç. Dr. Bülent Cırık, proje kapsamında 17 Nisan 2019'a kadar ilçedeki diğer lise öğrencilerine de Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100. Yılı ve Milli Mücadele Ruhu Konferansı'nın verileceğini, 19 Mayıs'ın 100. yılında ortaöğretim öğrencilerine Milli Mücadele ruhunun günümüze yansımaları hakkında aktarılacak bilgiyle, gençlerde milli şuurun oluşumuna katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Öte yandan konferans sonunda lise öğrencileri ile yerleşke alanına ağaç dikimi ve pilav ikramı gibi etkinlikler de gerçekleştirildi.

Konferanslar 15 Nisan'da Tavşanlı Anadolu Lisesi ve Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ve 17 Nisan'da Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki sunumlarla son bulacak.