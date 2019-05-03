DPÜ'de Bahar Şenlikleri coşkusu

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Evliya Çelebi Yerleşkesi Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı önünde düzenlenen etkinlikler öğle saatlerinde başladı. Saatler ilerledikçe şenlik alanına katılım da üst düzeye yükseldi. Öğrenciler standlarda ve lunapark alanındaki etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Şenliklerde ilk günün sonunda sanatçı Aydilge sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde öğrenciler hem şarkılara eşlik ettiler, hem de dans ettiler.

Bahar Şenlikleri kapsamında Cuma günü Can Bonomo, Cumartesi günü de Gökhan Tepe sahne alacak.