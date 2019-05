DPÜ'de Bahar Şenlikleri sona erdi

DPÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Evliya Çelebi Yerleşkesi Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı önünde düzenlenen şenliklerde etkinlikler dört gün boyunca öğle saatlerinde başladı. Saatler ilerledikçe şenlik alanına katılım da üst düzeye ulaştı. Öğrenciler standlarda ve lunapark alanındaki etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Şenliklerde ilk günün sonunda sanatçı Aydilge sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde öğrenciler hem şarkılara eşlik ettiler hem de dans ettiler. Bahar Şenlikleri kapsamında ikinci gün sahneye Emir Can İğrek ve Suat Ateşdağlı çıktı. Her iki sanatçı da soğuk havaya aldırış etmeden şenlik alanını dolduran öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattılar. Bahar şenliklerinde sahneye çıkan Can Bonomo'ya öğrencilerin ilgisi üst düzeydeydi. İki saate yakın sahnede kalan Bonomo şarkı aralarında da öğrencilerle sohbet ederek konsere ayrı bir renk kattı. Can Bonomo konserin son bölümünde sahneden inerek şarkısını öğrencilerin arasında söyledi.

Bahar şenliklerinin son günü günü Gökhan Tepe sahne aldı. Albümlerinden çeşitli eserleri söyleyerek şenliklere renk katan sanatçının şarkılarına öğrenciler de eşlik ettiler. Dört gün süren şenliklerde öğrenciler müzik ve eğlence dolu anlar yaşadılar.