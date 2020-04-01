DPÜ'de başlayan Uzaktan Eğitimde ilk ders Rektör Kazım Uysal'dan

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde başlayan uzaktan eğitim sisteminde ilk dersi Korona virüsler Covid-19 konusunu işleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal verdi.

DPÜ TV stüdyolarında yapılan çekimlerde dersinin konusunu Korona virüs Covid-19 olarak seçen Rektör Kazım Uysal, hem genel olarak hem Korona virüsü, hem de bu türün dünyaya yayılan son salgını başlatan türü olan Covid-19 hakkında öğrencilere bilgiler verdi.