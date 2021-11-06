DPÜ'de “Beraber Yaşama Kültürü” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi tarafından Yusuf Çelebi'nin konuşmacı olarak katıldığı “Beraber Yaşama Kültürü” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Konferansa Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Necati Yakup Ünallı ile akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Yusuf Çelebi, konuşmasında düşüncelerini şöyle dile getirdi, “Konu engelli yaşama kültürü olunca burada birçok konu ortaya geliyor. İlk olarak konu engellilik olduğunda Allah'a havale ediyor ve ‘Kaderimiz bu şekilde yazılmış' diyerek yani yanlışların tümünü Allah'a havale ediyoruz; Kendimize hiç bakmıyoruz. Gençlerimizle birlikte bu sempozyumu gerçekleştirirken bence engelli nedenlerinden yola çıkarak bu alana gelelim ve bununla birlikte engelliler de çalışabilir mi, evlenebilir mi, iş kurabilir mi, eğitimde payı var mı, bunları bahsedelim diye düşünüyorum. Engellilik sizlerin de bildiğiniz gibi herhangi uzuv işlevsel durumda olmadığı durumlarda olunmasına engellilik diyoruz. Engellilik hep kader midir? Bence değil. Değerli gençler siz eğitim alırken gençlik yaşarken bir ülkenin dinamik taşları en güzel geleceğisiniz. Eğer sizler düşüncelerinizle bakışlarınızla güzel bakarsınız her şeyi güzel yaparsınız” dedi.

“Çok kaderci olmayı da kabul etmiyorum”

Yusuf Çelebi, “İnsanlar önce niçin engelli olur kısmına baktığımız zaman kadere inanmakla birlikte çok kaderci olmayı da kabul etmiyorum. Alkollü ürünler, uyuşturucular kullanıyor ve engelli olmaya ya da olunmasına sebep oluyoruz. Alkol kullanıyoruz araca biniyoruz kaza yapıyoruz ya ölüyor ya da engelli kalıyoruz. Müteahhitler dayanıklı binalar yapmıyor deprem meydana geliyor; İnsanlar ölebiliyor sakat kalabiliyor. Bu bahsettiklerim engelli olmaya engel nedenlerdir. Bütün suçu Allah'a, kadere bağlamamalıyız. Sizler yarın kiminiz mimar, esnaf, siyasetçi olacaksınız ileride böyle durumlar olmaması için çabalamalısınız. Burada beraber yaşama kültüründen bahsediyoruz ama bizleri ailemizin bile kabullenemediği anlar oluyor. Biz beraber yaşama kültürünü Kütahya'da, üniversitenizin rektörünüzün yoğun desteği sayesinde başlattık. Siz değerli gençler engelleri ortadan kaldıran bireyler olacaksınız. Yaptığınız binaları işleri yaparken engellileri düşünerek yapmalısınız ki, beraber yaşayabilelim” diye konuştu.

“DPÜ engelli bireylere sahip çıkan ve farkındalık oluşturan önde gelen eğitim kurumlarından bir tanesidir”

Etkinlikte konuşan Rektör Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin engelli bireylere sahip çıkan ve farkındalık oluşturan önde gelen eğitim kurumlarından bir tanesi olduğuna dikkat çekti.

Rektör Uysal,” DPÜ, bunu sözle değil başarılarla ispat etmiştir. 2019 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanımızdan Erişilebilir En İyi Eğitim Kurumu olduk. 2020 ve 2021 yılında ise YÖK tarafından düzenlenen erişilebilirlik ödüllerinde birinci olduk. Bununla iftihar ediyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi erişilebilir, engelliye sahip çıkan, sosyal sorumluluğu yüksek en iyi üniversitelerden bir tanesidir. Sadece fiziki mekanların erişilebilir olmasıyla değil, sosyal etkinlikler, konferanslar, paneller ve dijital materyaller ile de engelli bireyler için çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Kısaca, ‘DPÜ engelsiz bir üniversitedir' diyebiliriz. Engelli bireylere sahip çıkmak insan olmamızın ve sosyal sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir. Asıl engel ruhlarda, vicdanlarda, kalplerde olan engeldir. Asıl engel fiziksel engeller değildir. Rabbim bir yerden kısıyorsa, bir yerden fazlasını veriyor. Mesela görme engelli birinin zihni, latifeleri ve duyguları daha fazla açılıyor. Diğer dünyada ise Rabbim verdiği engelin mükafatını fazlası ile veriyor. Yeter ki biz isyan etmeyelim, verilene razı olalım. Bir gözün yoksa iki gözü olmayana bak; İki gözün de yoksa ayakları da olmayana bak. Verilen noktasında daima kendinden aşağıda olanlara bak ve şükret. Bizim medeniyetimizde çok ulvi gayeler için yaşanır. Hayat bunun için sarf edilir. Mesela “Ben milletim için faydalı işler yapacağım ve faydalı olacağım” demeli. Milletin menfaatlerini şahsi menfaatinden üstün tutmalı. Yusuf Bey bunu ifade etti. “Keşkeleri yapmadığım şeyler için değil, koyduğum hedefler için söylerim ben” dedi. Ulvi gayeler için yaşamak Keşke milletime daha çok hizmet edebilsem, keşke milletimin daha ileride olabildiğini görebilsem, keşke milletim muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıksa, keşke bu çorbada benim de tuzum olsa. Bakın o zaman hayat anlamlı olur. Bu gayeler uğruna yaşamak çok güzeldir. Hayatı anlamlı yapar, hayatla barışık olmamızı sağlar. Dünya lezzetleri içerisinde lezzetten çok elemler vardır. En sevdiğiniz yemeği, en sevdiğiniz işi bile yapsanız belli bir süre sonra sıkılıyorsunuz” dedi.

“DPÜ olarak sizlerle beraber daha iyiye daha güzele gideceğiz”

Rektör Uysal,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak sizlerle beraber daha iyiye daha güzele gideceğiz. Engellilerimize sahip çıkacağız. Üniversitemiz, engellilerin hayatını kolaylaştırmakla değil, engelli bireylere istihdam sağlamakla da açık ara öndedir. Biliyorsunuz bu konu ile ilgili çok önem verdiğim bir SOGEP projemiz var. Engelli kardeşlerimize taş ve gümüşten takı yapma sanatını öğreteceğiz ve engelli kardeşlerimize istihdam sağlayacağız. Bu proje örnek gösterilecek bir projedir. Engelli kardeşlerimizin mutlaka yapabileceği işler vardır. Engelli bireylerin engelsiz bireylerden daha iyi yapabileceği işler vardır. Engel durumuna göre uygun işleri vereceğiz ve bu topluma katma değer ürettiğini hep beraber göreceğiz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah böyle programlarda tekrar görüşürüz” diye konuştu.