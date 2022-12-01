DPÜ'de bilge annelerin mezuniyet heyecanı

Eğitim Fakültesi Mavi Salon'da düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, projenin yürütücüsü DPÜ ATHUM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tijen Tülübaş, projenin paydaşı olan DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, projede eğitimci olarak yer alan akademik ve idari personel, Anne Üniversitesi projesinde dört hafta boyunca eğitim alan mezunlar ve yakınları katıldı.

"Anneyi eğitirsek bir nesli eğitiriz söylemi ile yola çıktık"

Törende yaptığı konuşmada, anneyi eğitirsek bir nesli eğitiriz söylemi ile yola çıktıklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Tijen Tülübaş,” Anne Üniversitesi projemizin ikincisini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Projemizin her aşamasında desteğini esirgeyen Rektörümüz Kazım Uysal'a, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez'e, projenin fikir babası olan Prof. Dr. Ersan Öz'e, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. “Anneyi eğitirsek bir nesli eğitiriz” söylemi ile yola çıktık. Bu söylemde pek çok şeyi annelerimizden öğrendik, annelerimiz de bizlerden bir şeyler öğrendi. Bu etkileşim çok kıymetliydi. İkinci projeyle birlikte 50'den fazla annemize ulaştık. Ne kadar çok insana elimiz değerse o kadar çok kıymetli şeyler ortaya çıkarabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Aile toplumun önemli bir dinamiği”

Yaptığı konuşmada aile toplumun önemli bir dinamiği olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ersan Öz,” Rektör hocamız böyle bir projeyle yanını gittiğimizde “Yeter ki yapın” diyor. Annenin sözü evde ve toplumda çok etkilidir. Aynı zamanda çocukları üzerinde çok etkilidir. Annelerimiz tecevvüh gösterdiler ve geldiler. Üniversitemiz de fiziki olanakları sağladı. Bu tür sosyal programlara devam etmek arzusundayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“Anne ilk başöğretmendir”

Diploma töreninde yaptığı konuşmada, annenin ilk başöğretmen olduğunu ifade eden Rektör Kazım Uysal, “ Bu toplumun faydasına olan her şeyin biz yanındayız ve yanında olacağız. Anne aslında öğretmenlerin merkezidir, hatta ilk ve başöğretmendir anne. Eğitim, anne karnında başlar. Mutlu annelerde bu mutluluğun çocuklara yansıdığı, üzgün ve stresli annelerde o stresin çocuğa yansıdığı bir gerçek. Çocuğu şekillendirmek ve duygularını oluşturmak anne karnında başlıyor, o yüzden anneler çok önemli. Bir insanın yetişmesinde, o tohumları atan annedir. Eğer milletimiz beka bulacaksa, medeniyetimiz muasır medeniyetler seviyesine çıkacaksa bu yük annelerin omuzundadır. Bu sebeple annelere ne kadar önem versek azdır. Aile mutlu olacaksa, toplum huzurlu olacaksa, millet beka bulacaksa, medeniyet güçlü olacaksa anne mutlu olacak. Bunun başka bir yolu yok. Anne Üniversitesi programını devam ettirmek istiyoruz. Annelerimize kapımız açıktır, istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Sizler bizim öğrencimizsiniz. İnsanoğlunda eğitim ölünceye kadar devam eder, etmeli. Öğrenmek ve öğretmek insani bir görevdir. Ben herkesi sağlıklı, mutlu, huzurlu, ailesine sahip çıkarak bir hayat nasip etmesini Allah'tan diliyorum, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Diploma töreninde projeye eğitimci olarak destek veren öğretim üyelere teşekkür belgeleri sunuldu. Ardından gruplar halinde sahneye davet edilen anneler ödüllerini protokol üyelerinden teslim aldılar.