DPÜ'de ‘Çanakkale Zaferinin düşündürdükleri' konulu konferans

Yılında Çanakkale Zaferinin Düşündürdükleri” konulu konferans düzenlendi.

Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda düzenlenen Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli'nin konuşmacı olarak katıldığı “104. Yılında Çanakkale Zaferinin Düşündürdükleri” konulu konferansa Fen Edebiyat Fakültesinin akademik ve idari personelleri ile öğrencileri katıldı.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli, Çanakkale Savaşları'nın tarihine değindiği konuşmasında; "Tarih 18 Mart 1915. Çanakkale Boğazı geçilirse, bütün İslam aleminin ümidi ve kalesi olan dünya incisi şehir İstanbul düşecek, böylece İtilaf kuvvetlerine Rusya'ya giden yol açılmış olacaktır. Bu kadar da değil. Bu şekilde Süveyş Kanalı ve Hint Yolu üzerindeki bütün engeller bertaraf edilecek, Endonezya'dan Cebelitarık Boğazı'na kadar uzayan çok geniş bir coğrafya üzerindeki Müslüman halkın ümidi kırılmış olacaktı" dedi.

Çanakkale savunmasının Türk milleti için destan olduğunu dile getiren Değerli, "Bu destanın heyecanı ve şevki içinde Türk milleti Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Faruk Nafiz Çamlıbel'in ifadesiyle Çanakkale, "Mustafa Kemal'in milletle yüz yüze ilk görüştüğü yerdir" diye konuştu.