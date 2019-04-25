DPÜ'de Çizgi Film Animasyon Festivali

Çizgi Film Animasyon Festivali başladı.

DPÜ TV stüdyosunda düzenlenen festival açılış törenine Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Güzel Sanatlar Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuncu, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Yazkaç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Festival, Çizgi Film Animasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nazik Çelik Yılmaz'ın katılımcılara teşekkür konuşmasıyla başladı.

Daha sonra söz alan Prof. Dr. Ahmet Altuncu, Çizgi Film Animasyon Bölümünün çok başarılı işlere imza attığını belirterek,” Bu festivalin bir sanat yönü var. Öğrencilerimiz böylece sanatlarını icra etme şansı buluyorlar. Festivalin ayrıca eğlence boyutu var. Çocuklarımızın ve gençlerimizin küçükken hayal dünyalarını şekillendirmede ve daha sonraki dönemlerde de öğrenme süreçlerinde animasyonun önemi çok büyük. Bu öğrenmeyi de eğlenceli hale getirebilmek çok önemli" dedi.

“Festival ile öğrenciler sektörü yakından tanıma fırsatı buluyor”

Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, konuşmasında, "Daha öncekilerinde olduğu gibi, bu yılki festivalin birçok amaçlarından biri, hiç kuşkusuz bu festivalin eğitim öğretimin bir parçası olmasıdır. Festival sayesinde öğrencilerimiz sektördeki son gelişmeleri takip etme, uzman kişi ve yöneticileri tanıma, hayallerini güncelleme ve hedeflerini belirleme fırsatı bulacaklardır" ifadelerini kullandı.

Çizgi film ve animasyon alanındaki gelişmelerin gelecekte bu alanı daha önemli hale getireceğine dikkat çeken Gören, sektöre ilişkin beklentileri de, "Yerli kahramanlarımız, ilmi ve tarihi şahsiyetlerimiz çizgi filmler aracılığıyla, sevimli karakterler halinde eğitim öğretimle, çocuklarımızla buluşturulmalıdır. Çocuklarımızın hayal dünyasını süsleyecek tarzda, ufuk sağlayacak tarzda çizgi film ve animasyonlar yapılmalıdır. Televizyon kanalları için belli bir kotada çizgi film ve animasyon zorunluluğu düşünülmelidir. Kalkınma ajansları yerel kültürel karakter ve mekânlara yönelik animasyonlara bütçe desteği vermelidir" sözleriyle dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından festivalin tanıtım videosu ve öğrencilerin festival için hazırladıkları kısa filmlerin gösterimi yapıldı.

Törenin ardından öğrencilerin çizimleriyle hazırlanan sergi katılımcıların beğenisine sunuldu. 13. Çizgi Film ve Animasyon Festivali, 26 Nisan günü gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.