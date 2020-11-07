DPÜ'de Deprem Çalıştayı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) İzmir'de yaşanan depremin ardından Kütahya'nın mevcut durumunun ele alındığı Deprem Çalıştayı düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesindeki Ahmet Yakupoğlu Amfisinde düzenlenen ve Vali Ali Çelik'in yanı sıra protokol üyelerinin katılım sağladığı törende açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, konuşmasının başında İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

"Allah'ın kainatta koyduğu kurallara uymazsak bedelini peşin öderiz"

Rektör Kazım Uysal,” Kur'an'da ilk emir 'Oku'dur. Peygamberimiz Hz. Muhammed de “Alimler, Peygamberlerin varisleridir' buyurmuşlardır. İlim aslında Allah'ın bizimle konuşmasıdır. Alimler de ona aracılık eden insanlardır. Biz ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'e verdiğimiz önemi, kainat kitabında yer alan hükümlere veremedik. Şu an içinde olduğumuz acı durum da bunun bir sonucudur. Bundan dolayı Allah'ın kainatta koyduğu kurallara uymazsak bunun bedelini peşinen öderiz. Ben bu bilinçle çalıştayımızın başarılı geçmesini ve Kütahya için faydalı olmasını diliyorum. Katılımınız için teşekkür ederim” dedi.

Çalıştayın moderatörlüğünü üstlenen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Göktay Ediz, İzmir depreminde yaşamını yitirenlere başsağlığı dilediği konuşmasında çalıştayın konuşmacılarını ve konularını tanıttı.

Çalıştayda ilk sözü alan Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İskender Işık, deprem tanımı, büyük depremler, depremlerin nasıl meydana geldiğinin açıklanması, dünyada en çok deprem yaşanan bölgeler, depremlerin sınıflandırılması, Anadolu'daki depremlerin nedenleri, depremlerin ölçülmesi, zemin sıvılaşması, depremler üzerine tahminler ve Kütahya'dan geçen fay hatları konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Mühendislik Fakültesinin Jeoloji Mühendisliği Bölümünde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özburan katılımcılara Türkiye'nin depremselliği, Ege Bölgesinin horst ve graben yapısı, İzmir depreminin oluşumu, Kütahya'nın depremselliği, Kütahya ve çevresindeki deprem tehlikesi, Kütahya'daki diri faylar, 1970 Gediz Depremi, Simav-Akşehir Fay Sistemi, Kütahya grabeni, Kütahya bölgesinde yapılan ve yapılması gereken akademik çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

Çalıştayda son sözü alan Prof. Dr. Mehmet Tevfik Bayer ise sunumunu şehir planlama, zemin davranışına uygun temel tasarım ilkeleri, depreme dayanıklı yapı tasarımı, yapı tasarımını etkileyen faktörler, mimari tasarım, taşıyıcı sistem tasarımı başlıklarını katılımcılarla paylaştı.

Çalıştay Prof. Dr. İ. Göktay Ediz'in kapanış konuşması ve konuşmacılara plaket sunumu ile sona erdi.