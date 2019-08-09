DPÜ'de doluluk oranı yüzde 90

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin tüm Fakülte ve Meslek Yüksekokulları'nda yüzde 90 doluluk oranı sağlandığı bildirildi.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Dumlupınar Üniversitesine toplam 7 bin 740 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Üniversitenin lisans programına 3 bin 411 öğrenci, ön lisans programlarına ise 4 bin 329 öğrenci kayıt yaptıracak. Toplam yeni kayıt yaptıracak öğrenci sayısı 7 bin 740, Lisans programlarına yerleşme oranı yüzde 90,91 olurken, ön lisans programlarında bu oran yüzde 90 oldu.

Bu arada YKS ek tercihleriyle birlikte üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenci sayısının artması ve doluluk oranının yükselmesi bekleniyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yine tercih edilen bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “ Üniversitemizin tercih edilmesinde sebep bilimsel araştırmalar ve topluma hizmet sorumluluğuyla öğrenci odaklı bir üniversite olma anlayışımızdır. Bizleri tercih eden, öğrencilerimize teşekkür ederek YKS yerleştirme sonuçları ülkemize, memleketimiz Kütahya'ya ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, öğrenci arkadaşlarımıza Dumlupınar ailemize hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.(EFE-)