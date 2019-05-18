DPÜ'de edebiyat ve sinema üzerine söyleşi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) yönetmen Derviş Zaim'in konuşmacı olarak katıldığı edebiyat ve sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitenin Fotoğrafçılık ve Sinema Topluluğu tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan yönetmen Dermiş Zaim söyleşide, kendisine ait filmlerden bahsederek öğrencilerden gelen sorulara da cevap verdi.

Derviş Zaim, çektiği filmlerde oyuncu olarak da yer almasının hatırlatılması üzerine bu durumun sette oyuncu kalmadığı için yaşandığını söyledi.

Yazar olmak için ne yapmak gerektiğinden bahseden Zaim, "Kitaplarımı ve filmlerimi beğenip beğenmemeniz benim için çok önemli. Ben her okuru bir yazar olarak görüyorum" dedi.

Son kitabı olan Rüyet'ten ve sosyal medyanın filmler üzerindeki etkisine de değinen Zaim, online platformlarda filmlerin yayınlanmasıyla ilgili "İnsanlar binlerce yıldır bir perdenin önüne toplanıp bir şeyler izledi. Bundan sonra da izlenecektir" şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda üniversitenin altın anahtarı hediye edilen Derviş Zaim, öğrencilerin kitaplarını imzaladı.