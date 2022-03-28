DPÜ'de “Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi” etkinliği

Eğitim Fakültesi Mavi Salon'da gerçekleşen Kütahya Valiliği himayesinde Motivasyon Tırı ile farkındalık çalışmalarına imza atan Öğr. Gör. Kudret Armağan'ın konuşmacı olarak katıldığı programa çok sayıda öğrencinin yanı sıra akademik ve idari personel de katıldı.

Öğr. Gör. Armağan, konuşmasına Proje, Eğitim ve Kültür Topluluğu Başkanı Abdülmuttalip Şahan tarafından katılımcılara ve paydaş olan topluluklara teşekkür ederek başladı. Renkli farkındalık çalışmalarına imza atan sunumuyla motivasyon ve stres yönetimine bilgilendirme ve oyunlar ile değinildi.

Eğlenceli anların yaşandığı programda Kütahya Valiliği desteği ile yürütülen Motivasyon Tırı projesine değinen Armağan, özellikle öğrencilere yönelik stresle baş etme tekniklerini aktardı. Programda ödüllü yarışmalar ve ikramlara yer verilirken program sonunda Armağan'a Proje, Eğitim ve Kültür Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal tarafından hediye sunuldu.