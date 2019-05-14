DPÜ'de Engelsiz Bahar Şenliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğu tarafından geleneksel “Engelsiz Bahar Şenliği” bu yıl 4'üncü kez düzenlendi.

Germiyan Yerleşkesi'nde düzenlenen şenliğe, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Zihinsel ve mental engelli yaklaşık 250 çocuğu bir araya getiren şenlikle çocuklar gönüllerince eğlendi. İp atlama, resim yapma, seksek gibi birbirinden farklı oyun alanlarının yer aldığı etkinlikte çocuklar, keyifli anlar yaşarken müzik topluluğunun söylediği şarkılara eşlik ettiler. Ailelerin de katıldığı şenliğe, üniversitenin çeşitli toplulukları ile dernek ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Şenlikte, çocukların eğitim gördüğü kurumların idarecileri açtıkları stantlar ile çocuklara içecek, yiyecek ikramında bulundular. Engelsiz Hayat Topluluğu üyesi gençlerin engelli çocuklarla yakında ilgilendiği programda, protokol üyeleri çocuklarla yakıdan ilgilenerek sohbet etti.

Etkinliğin bu sene Kütahya Valiliği bünyesinde gerçekleştiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, "Bu şenliği velilerimiz ve öğrencilerimiz ile 4'üncü kez düzenliyoruz. Yapılan etkinliğe, üniversitemizden Engelsiz Hayat Topluluğu ile birlikte 7 topluluk katılıyor. Dezavantajlı öğrencilerimizin el kaslarını geliştirmeleri için çeşitli etkinlikler var. Şenliğimiz artık ulusal çapta gerçekleştirilebilecek bir etkinlik haline geldi" dedi.

"Burada zihinsel ve el becerisi oyunlarımız var"

DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğu Koordinatörü Süleyman İleri, "Şu an 5 özel eğitim kurumu ve 2 tane mesleki özel eğitim okulu burada bizimle. Çocuk şenliğinde yaklaşık 250 öğrenci var. Kurmuş olduğumuz 30 farklı oyun alanımızda zihinsel oyunlar, el becerisi oyunlarımız var. Burada amacımız engelli olan ve engelli olmayan bireylerin birlikte kaynaşmaları ve bir şeyleri yapabildiğini gösterebilmek. Yılda bahar ve kış şenliği iki defa yaptığımız bu etkinliklerde istiyoruz ki sadece bir gün değil, her zaman engelli olan ve olmayan çocuklar birlikte yaşayabilsinler ve eşit olsunlar" diye konuştu.