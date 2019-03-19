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DPÜ'de engelsiz öğrenciler çiğ köfte partisinde buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Öğrenci Biriminin gönüllü öğrencileri, Eğitim Fakültesi ve Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu (SOYADT) öğrencileriyle birlikte çiğ köfte partisi düzenledi.


Birim binasında düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Baykal Biçer, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Çiftçioğlu ve Kütahya Sakatlar Derneği Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basket takımı katıldı.


Eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlikte Prof. Dr. Remzi Gören, Engelsiz Öğrenci Biriminde bulunan öğrencilerle ve sporcularla tek tek sohbet etti ve Engelli Öğrenci Birim Koordinatöründen birim içinde ve dışında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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