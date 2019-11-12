DPÜ'de erken tanıda yeni nesil mikroskop ve sensör üretilecek

Dr. Fatih Şen'in Yeni Nesil Görünür ve Yakın İnfrared Bölge Mikroskop ve Sensör Dizaynına ilişkin çalışması TÜBİTAK'ın 1001 no'lu programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Fakültenin Biyokimya bölümünde görev yapan Doç. Dr. Fatih Şen'in yürütücüsü olduğu ve kanser başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisini kolaylaştıracak "Yeni Nesil Görünür ve Yakın İnfrared Bölge Mikroskop ve Sensör Dizaynı ve Hedef Moleküllerin Seçici Olarak Tespitinde Kullanılması" başlıklı projesi, TÜBİTAK'ın 1001 kodlu Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye layık görülen projeler arasında yer aldı.

Proje kapsamında, tek bir molekülü hem görünür bölgede hem de yakın infrared (kızılötesi) bölgede belirleyebilen yeni mikroskopun tasarımı ve özellikle kanser hücrelerinin belirlenmesine kullanılmak üzere bu mikroskopla eş güdümlü çalışan yeni nesil DNA / polimer / peptit karbon nanotüp bazlı biyosensörlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında geliştirilecek olan sensör ve mikroskop teknolojisi ile çeşitli hastalıklara özgün hedef molekül probları geliştirilerek, erken tanı ve tedavi konusundaki çalışmaların geliştirilmesi bekleniyor. Proje hayata geçtiğinde, hastalıkların temeline yönelik araştırmalardaki moleküler veya sinyal yolakları üzerindeki açıklanamamış sorunların araştırılması da olanaklı olacak.

Kazanılan destek programı hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Fatih Şen, projeye ilişkin makalenin ön çalışmaları etki faktörü 33.407 olan Nature Nanotechnology dergisinde basıldığını ifade ederek, "36 ay sürecek projede yapacağımız çalışmalarla kanser başta olmak üzere pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde çok erken sonuca ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

“Nikon firması projenin tamamlanmasını bekliyor”

Proje kapsamında geliştirilecek, dünyada az sayıda bulunan, ülkemizde ise bir örneği olmayan tek molekül seviyesinde belirleme yapabilen bir sensör ve bu sensörü görüntüleyebilecek bir mikroskopla ilgili Japonya merkezli Nikon firmasının ilgisinden söz eden Şen,” Nikon firması, ticari olarak var olmayan bu yeni nesil mikroskop tasarımı konusundaki çalışmaları yakında izlediklerini ve projeden memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Firma yetkilileri, projenin başarı ile tamamlanıp bir an önce ticarileşmesini beklediklerini de tarafımıza bildirdiler. Elde edilen bu başarıya ilişkin olarak, başta Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal olmak üzere tüm üniversite yönetimine ve çalışanlarına, destekleri ve çalışma olanağı sağlamalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun yanında projenin görünmez kahramanları olan Sen Araştırma Grubu'nun (SRG) çalışma üyelerine ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim" diye konuştu.

“Rektör Uysal'dan tebrik mesajı”

Fatih Şen'in başında olduğu projenin aldığı destekle ilgili bir değerlendirmede bulunan Rektör Kazım Uysal, Şen'in başarısının bu şekilde ödüllendirilmesi nedeniyle kendisini ve çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, istikrarlı, gayretli ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.