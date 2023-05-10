DPÜ'de “Eser Elementler ve Nanoteknoloji ” konulu Konferans

Dr. Mustafa Soylak'ın konuşmacı olarak katıldığı “Eser Elementler ve Nanoteknoloji” konulu konferansa ev sahipliği yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve TÜBA asli üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Soylak'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, DPÜ FEF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Murat Kalfa, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Konuşmacının tanıtılması ve TÜBA'nın tanıtım filmi gösterimi ile başlayan etkinlikte Prof. Dr. Soylak, Eser Elementler ve Nanoteknoloji başlıklı sunumunda toksik eser veya ultraeser ağır metaller, organik kalıntı ve kirliliklerin tayini öncesi kimyasal analiz ile ayırma-önderiştirme yöntemleri üzerine konuşma yaptı.

Konuşmasının ardından Prof. Dr. Hasan Göçmez tarafından Prof. Dr. Soylak'a teşekkür belgesi ve üniversitenin altın anahtarı sunuldu.