DPÜ'de Fair Play Üniversiteler Kervanı Paneli ve Fotoğraf Sergisi

'si düzenlenen Fair Play Üniversiteler Kervanı Paneli ve Fotoğraf Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO, Tavşanlı Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ortak organizasyonları ile Tavşanlı Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Fair Play Üniversiteler Kervanı fotoğraf sergisi ve paneli, Dünya Fair Play Karikatür ve Fotoğraf Sergisi'nin açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı. Açılış konuşmasını Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik'in yaptığı panel ile devam eden etkinlik farklı disiplinlerden panelistlerin Fair Play'i değerlendirdikleri sunumlarının ardından “Son Bir Sözümüz Var Fair Play Andı'nın tüm salon tarafından okunmasıyla sona erdi.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.İsmet Çelik, kişisel çıkarları ve hırsları bastırarak gerçek hislerimizde var olan “üstün insan ruhunu” her türlü faaliyet ve düşüncemizde ortaya koymak anlamına gelen Fair Play kavramının sadece spor değil toplumun tümü tarafından her ortam ve koşulda özümsenmesi gereken bir düşünce yapısı oluğunu belirterek Fair Play Üniversiteler kervanının önemini vurguladı. Prof. Dr. Çelik ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine ilçe bazında yapılan ilk etkinlik olarak Tavşanlı'yı seçtikleri için teşekkür etti.

Panelde konuşan DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, spor başta olmak üzere tüm alanlarda toplumun Fair Play ruhuyla hareket etmesi gerekliliğinin anlam ve önemini vurgulayarak bu fikrin ve davranışın üniversitelerden, gençlerden başlayarak topluma yayılması gerektiğini iyiye doğruya ve güzele ancak bu şekilde ulaşılabileceğini belirtti.

Geçmişte ve günümüzde Türkiye ve dünyada başarı elde etmiş spor insanları, spor yazarları, alanında uzman akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı panel ve öncesinde düzenlenen sergide Fair Play ruhunun önemi vurgulandı. Moderatörlüğünü DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu Yönetim Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir'in gerçekleştirdiği panelde, panelist olarak katılan konuklardan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı, Spor yazarı ve Yayın Danışması Recep Yılmaz “Sporda ve Yaşamda Fair Play”, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Bölüm Başkanı ve Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sevim Güllü “Atatürk ve Fair Play”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Cengiz “Toplumsal Fair Play”, Gazeteci ve Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Kuşçu “Sporda Erdemli Davranış ve Fair Play” Finans Yöneticisi ve Türkiye'deki ilk ve tek Kadın Spor Ekonomisi Uzmanı Tuğba Gider “Finansal Fair Play” adlı sunumlarını gerçekleştirdiler.

İlgi ve katılımın oldukça yoğun olduğu panel sonunda Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi üyeleri tarafından Tavşanlı MYO Müdürü Prof Dr. İsmet Çelik'e ve diğer paydaşların yöneticilerine hizmet beratı takdim edildi.