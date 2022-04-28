DPÜ'de Fen Edebiyat Fakültesi Şenliği

Fen Edebiyat Fakültesi C Blok önünde gerçekleşen mini şenliğine başta etkinliğin paydaşı olan Sosyoloji, Fotoğrafçılık ve Sinema, Azerbaycan Kültür, Dans, Görev Bende, Çağdaş Gençlik, Medya ve İletişim, Asya Pasifik, Rock Kültür, Bilim Kurgu ve Fantezi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Proje, Eğitim ve Kültür topluluklarından olmak üzere çok sayıda öğrenci katıldı.

Şenlikte halat çekme, voleybol turnavası, langırt turnavası, çeşitli oyunlar, topluluk tanıtımları, Dans Topluluğunun dans gösterisi, Sosyoloji Topluluğu bünyesindeki Mümkünse Görüşmeyelim Band ile Rock Kültür Topluluğu bünyesindeki Rivayet ve KoliBand grupları müzik performanslarını sergilediler.