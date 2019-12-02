DPÜ'de fen ve mühendislik alanlarında proje eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Proje Yönetim Ofisi Koordinatörlüğü ile Proje Geliştirme ve Yönetimi Topluluğu tarafından, 'Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi', 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

Katılımcılar eğitimlerini, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu, Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bursa Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nalan Adaşoğlu ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak'ın konuşmacı olarak katılacağı 11 oturumda alacak.

Eğitim kapsamında, katılımcılara, proje ile ilgili temel kavramlar, bilimsel araştırma konusunun seçimi, kuram oluşturma, araştırmanın planlanması, araştırma sonuçlarının çözümlenmesi, proje yönetimi ve dokümantasyonu konuları etkileşimli seminerlerle anlatılacak. Ardından da verilen bilgiler doğrultusunda katılımcılara proje yazma uygulaması yaptırılacak.

Proje yazım uygulamasının ardından proje döngüleri ve aşamaları aktif tartışmalarla ele alınacak.