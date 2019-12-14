DPÜ'de Fen ve Mühendislik Alanlarında Proje Eğitimi

Üniversitenin Konukevinde iki gün süren ve Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü ve Proje Geliştirme ve Yönetimi Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ertaç Durak, Arş. Gör. İnci Umakoğlu ve Matematik Bölümünden Arş. Gör. Dr. Nurten Kılıç'ın düzenleme kurulu olarak yer aldığı eğitimde Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu, Yozgat Bozok Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bursa Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Nalan Adaşoğlu Demirkan ve Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak eğitmenlik yaptı.

33 kişinin katıldığı eğitim çerçevesinde, bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak, temel kavramlar, araştırma projesinin bileşenleri, proje teklifinin kalitesi, kaynak taraması ve literatür analizi, araştırmanın planlanması ve yönetimi, sonuçların değerlendirilmesi ve yaygınlaştırması başlıkları altında ayrıntılı seminerler verildi. Ayrıca, uygulama çalışmaları yapılarak katılımcılar tarafından prototip proje yazma atölyeleri gerçekleştirildi.

Kapanış programına katılan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, düzenlenen eğitimin önemli bir boşluğun giderilmesine dönük çalışmalara katkı sağlayacağını ve benzer eğitim etkinliklerini devam ettirmek istediklerini belirterek, gönüllü ve özveriyle programda yer alan eğitmenlere ve katılımcılara belgelerini sundu.