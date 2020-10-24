DPÜ'de “Fikri Sınai Haklar ve Patent Süreçleri” başlıklı seminer

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Amfi-2'de 'Ar-Ge Bilgiye, Bilgi Patente Dönüşüyor, Teknokent Yürüyüşüne Devam Ediyor' sloganıyla düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını Dumlupınar Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz yaptı. Öz'ün konuşmasının ardından seminerin konuşmacıları olan Destek Patent Marka Vekili Erol Köksalanlar ve Uzman Gül Alparslan patent süreçleri ile fikri sınai haklar konusunda en güncel bilgileri katılımcılarla paylaştılar.

Yaklaşık iki saat süren ve Teknokent firmaları ile akademisyenlerin ilgiyle takip ettiği seminer soru, cevap bölümüyle sona erdi.