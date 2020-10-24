İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DPÜ'de “Fikri Sınai Haklar ve Patent Süreçleri” başlıklı seminer

Dumlupınar Tasarım Teknokent, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Bilginin Ticarileştirilmesinde Hedef Nokta, “Fikri Sınai Haklar ve Patent Süreçleri” adlı seminer düzenlendi.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki Amfi-2'de 'Ar-Ge Bilgiye, Bilgi Patente Dönüşüyor, Teknokent Yürüyüşüne Devam Ediyor' sloganıyla düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını Dumlupınar Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz yaptı. Öz'ün konuşmasının ardından seminerin konuşmacıları olan Destek Patent Marka Vekili Erol Köksalanlar ve Uzman Gül Alparslan patent süreçleri ile fikri sınai haklar konusunda en güncel bilgileri katılımcılarla paylaştılar.


Yaklaşık iki saat süren ve Teknokent firmaları ile akademisyenlerin ilgiyle takip ettiği seminer soru, cevap bölümüyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.