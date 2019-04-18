DPÜ'de ‘Fransa'daki Sarı Yelekliler Hareketinin Etkileri' konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) 'Fransa'da Sarı Yelekliler Hareketi ve Etkileri: 6. Cumhuriyet'in Ayak Sesleri' konulu konferans düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Fen Edebiyat Fakültesinin Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talip Karakaya'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansa akademik ve idari personelleri ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Prof. Dr. Talip Karakaya, 1789'dan beri Paris'ta düzenlenen eylemlerin dünya çapında ses getiren eylemler olduğuna dikkat çekerek, “Tahmin edersiniz Fransa'da özgürlükler daha geniş. Fransa bugün Avrupa Birliği'nin ikinci ya da üçüncü güçlü ülkesi ama son yıllarda bu tablo biraz değişti ve ekonomik durum gerilemeye başladı” dedi.

Karakaya, “Fransa bugün 5. Cumhuriyeti yaşayan bir devlet. Bu nedenle konferansımıza 6. Cumhuriyet'in Ayak Sesleri başlığını da ekledik. Sosyal ve siyasal gelişmelerle ülkelerin yönetim biçimlerinde değişiklikler olması çok doğaldır. Bizler de 1923'teki Cumhuriyeti, birinci Cumhuriyet dönemini yaşıyoruz. Fransa'da ise bu durum farklı. Bunun yanında Sarı Yelekliler eylemcileri de Fransa'nın ekonomik sorunlarını özellikle Avrupa Birliği'ne girişinin ardından yaşandığına dikkat çekiyor ve çözüm için Fransa'nın değerlerini ortaya çıkaracak 6. Cumhuriyeti işaret ediyorlar” diye konuştu.

Konuşmasında Sarı Yelekliler Hareketi'ni ortaya çıkaran sebeplere de değinen Karakaya, yaşanan eylemlerin temelindeki ekonomik sorunları tek tek ele aldı.

Fransa'daki Cumhuriyet dönemleri hakkında da bilgi veren Karakaya, daha sonra Sarı Yelekliler Hareketi'nin bugüne kadarki eylemlerinden öne çıkan olayları fotoğraflarla öğrencileri aktardı.

Bu hareketin eylemlerinden Türkiye'nin çıkarması gereken sonuçlar olduğuna inandığını ifade eden Karakaya, "Notre Dame Kilisesi yangını ardından Fransa'da oluşan birlik havasından ders çıkarmamız gerekiyor. Biz Haydarpaşa Garı ve Diyarbakır Kurşunlu Camisi yangınlarında aynı tutumu sergileyebildik mi? Elbette devletimizin eksikleri vardır, olacaktır. Ancak en kötü devlet bile devletsizlikten iyidir. Dayanışma ve birlik duygusunu sağlamak ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir" şeklinde konuştu.