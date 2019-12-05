DPÜ'de 'Geleceğin bu seminerde' etkinliği

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi-2'de düzenlenen etkinlikte Lenovo, Nestlé, SEM Ajans, Toyota ve Onur Enerji'nin yöneticileri düzenlenen oturumlarda iş yaşamına ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaştılar.

Etkinlikte söz alan Toyota Türkiye Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, şirketinden ve otomotiv teknolojisine yönelik yatırımlarından söz etti. Otomotivdeki hibrit teknolojisi hakkında bilgi veren Erdim, işletme becerileri hakkında da öğrencilere çeşitli önerilerde bulundu.

Nestlé Bölge Müdürü Müge Pehlivan ise şirketinin etkinliklerini yürüttüğü pazarlardan ve çeşitli ülkelerdeki stratejilerinin yanında kurumsal hayata ilişkin deneyimlerini öğrencilere aktardı.

Lenovo Data Center Group Türkiye Genel Müdürü Burç San, sözlerine daha önce böyle kalabalık bir üniversite grubuna hitap etmediğini itiraf ederek başladı. Konuşmasında kendini ve şirketini tanıtan San, beş bölüme ayırdığı sunumunun ardından, inovasyon ve liderlik üzerine konuşup, öğrencilere iş yaşamına ilişkin önerilerde bulundu.

SEM Ajans Genel Müdürü İhsan Ceylan Solak, marka yönetimi, büyük şirketlerin iletişim stratejileri, değişen iletişim dünyası ile ilgili öğrencilere bilgiler verdi.

Seminerde son sözü alan Onur Enerji İcra Kurulu Başkanı Tolga Dede ise, şirketinin sahip olduğu enerji santrallerinden ve bu santrallerde hem bugün hem de gelecekte yatırım yapmadan önce nelere dikkat ettiğini aktardı.

Etkinlikte Zafer Kalkınma Ajansı, Türkiye İş Kurumu, LÖSEV, AIESEC, Yayla Bakliyat, SEM Dil Kursları, Notnwork ve Nescafé açtığı standlarda ürünlerini ve çalışma alanlarını öğrencilere tanıttılar.

Öğrenciler için pek çok ikramlın da yapıldığı etkinlik, düzenlenen çekilişle dağıtılan ödülleri ardından sona erdi.