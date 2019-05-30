DPÜ'de gelecek dönemde 5 programa yeni öğrenci alacak

DPÜ'nün Simav, Gediz ve Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokullarında açılacak programlar için yeni dönemde öğrenci alım talebi Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandı. Buna göre, yeni dönemde Simav ve Gediz Meslek Yüksekokullarında ikişer, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunda bir program olmak üzere, toplamda 5 programa yeni öğrenci alınacak. Simav Meslek Yüksekokulunun Elektronik ve Mekatronik programlarının ikinci öğretimleri 2019-2020 döneminde öğrenci alımına başlayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Simav Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, "YÖK tarafından onaylanan Elektronik ve Mekatronik programları ile 2 yılda 120 yeni öğrenci misafirlerimiz olacak. Bu konuda bize destek olan Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu 2019-2020 eğitim öğretim yılına yeni program ile giriyor. Toplamda üç bölüm ile eğitim faaliyetlerini sürdüren Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu yeni dönemde Kütahya ve ilçelerinde bulunmayan Mülkiyeti Koruma bölümü altındaki Sosyal Güvenlik programı ile eğitim verecek.

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Müdürü A. Bülent Gül, karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokuluna yeni bölümler kazandırma çalışmalarımız çerçevesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılmasına ve öğrenci alımına YÖK tarafından onay verilen Mülkiyeti Koruma bölümü altındaki Sosyal Güvenlik programına 30 kontejyan ile öğrenci alımına izin almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Gediz Meslek Yüksekokulunda Adalet, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Giyim Üretim Teknolojisi olmak üzere 3 yeni bölüm/program açıldı. Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamaya göre, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Giyim Üretim Teknolojisi programları 2019-2020 eğitim dönemine öğrenci alımı yapacak. Adalet programına ise öğrenci kabulü bir sonraki yıl gerçekleşecek.