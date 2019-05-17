DPÜ'de geleneksel iftar programı

Bedesten'de düzenlenen iftar yemeğine Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ve eşi Hatice Gören ile Vali Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, Baro Başkanı Av. Ahmet Atam, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kaan Erarslan ve Prof. Dr. Şükrü Şentürk, Genel Sekreter Vekili Niyazi Şermet, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nafi Güral, üniversitenin akademik ve idari kadrosu, personel ile aileleri katıldı.

Rektör Gören ve eşi misafirlerini Bedesten'in önünde karşıladı. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Rektör Remzi Gören, "Gelenek hale getirdiğimiz bu iftarı beşinci kez gerçekleştiriyoruz. İftarımızı bu yıl ilk kez Kütahya protokolüne de açtık. Şu an sanıyorum burada bin 500 kişiyi ağırlıyoruz. Gelen, gelemeyen herkesin Ramazanını tebrik ediyorum. Oruçlarınızın kabul olmasını diliyorum. Gelen misafirlerimizin ayaklarına sağlık, herkese afiyet olsun" dedi.

İftar yemeği programı yapılan duayla sona erdi.