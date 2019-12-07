DPÜ'de ‘Gelişime Son 1 Adım' başlıklı konferans

Dumlupınar Üniversitesinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Finansal Okuryazarlık Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi-2'de düzenlenen, konferansa Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSKB) Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür ve öğrenciler katıldı.

Konferansın konuşmacıları olan İsmet Özotraç ve Dr. Gökhan Büyükşengür, öğrencilere iş yaşamlarındaki deneyimlerinden günümüz piyasalarındaki hareketlerin çözümlemesine, Türk ekonomisinin geleceğinden, bankacılık sektörünün geleceğine kadar çeşitli alalardaki görüşlerini öğrencilerle paylaştılar.

Konferans sonunda konuşmacılar Özotraç ve Büyükşengür'e üniversitenin altın anahtarı verildi.