DPÜ'de “Gizemli Tarih” konulu söyleşi

Radyo Topluluğu tarafından Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Tarih Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Soyer Zeyrek'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşiye FEF Dekanı Prof. Dr. Rahmi Kasımoğulları, konuşmacılar Gizemli Tarih belgesellerinin yapımcısı, yönetmeni ve senaristi Talha Eyüboğlu, uygulayıcı yapımcısı Buğra Eyüboğlu, Genel Koordinatörü Kadir Tıraş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Tarihi Belgeseller dersi çerçevesinde üniversiteye konuk olan yapım ekibi, Gizemli Tarih belgesellerinin nasıl ortaya çıktığını ve yürütmekte oldukları çalışmaların hangi süreçlerden geçtiğini öğrencilere ve tarih meraklılarına aktardılar. Katılımcılarla belgeselin henüz yayımlanmayan ve Mimar Sinan'ı konu alan son bölümünü de paylaşan belgesel ekibinin bu çalışması izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Belgesel gösterimi bittikten sonra izleyiciler yapım ekibine merak ettiği soruları yöneltti.

Söyleşinin ardından Radyo Dumlupınar ekibi, yapım ekibini Rektörlükte bulunan stüdyoda ağırladılar. Canlı yayında Radyo Dumlupınar ekibinin sorularını keyifli bir sohbet eşliğinde cevaplayan yapım ekibi, Üniversitede Tarihi Belgeseller adıyla bir ders veriliyor olmasından ve üniversitede ağırlanmaktan duydukları mutluluğu ifade ettiler.