DPÜ'de ISSA toplantıları sona erdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülen ve 14-18 yaş arası bireylerin Okul Devamsızlığını Önlemeye Yönelik Avrupa Birliği Erasmus+ ISSA Projesi'nin (Improving Solutions For Student Absenteeism) paydaş toplantıları üçüncü gündeki oturumlarla tamamlandı.

Yabancı Diller Yüksek okulunda gerçekleştirilen günün ilk oturumunda Bergische University of Wuppertal'den (BUW) Araştırma Görevlisi Mustafa Bilgin, projenin ortaklarından BUW'nun Pedagoji Tiyatrosu ve öğrencilerin devamsızlığına ilişkin veriler sağlayan çevrimiçi interaktif bir uygulama olan ZEIBI hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bilgin'in sunumunun ardından verilen arada öğrenciler, uluslararası katılımcılarla sohbet etme olanağı elde etti. Öğrenciler projede yer alan İspanya, Yunanistan, Cezayir ve Litvanya'daki eğitim ve staj olanakları hakkında katılımcılardan bilgi aldı.

Ayrıca, proje koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz ile Hindistan, İspanya ve Yunanistan'daki eğitim kurumlarının temsilcileri Kütahya yerel basınına proje hakkındaki görüşlerini ve gelinen son noktayı aktardı.

Günün ikinci ve son oturumunda Öğretim Görevlisi Dr. Figen Karaferye, öğrencilerin devamsızlığına ilişkin dünyadaki en iyi uygulamaların yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Öte yandan Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada Ağustos ayında tamamlanacak projenin sonuçlarının tüm dünyayla paylaşılacağı bilgisi verildi.