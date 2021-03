DPÜ'de İstiklal Marşı Okuma Yarışması

Yarışmaya Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in yanı sıra çok sayıda personel katıldı.

Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal yaptığı açılış konuşmasında, ”İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümüne ithafen çevrim içi olarak düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada olmak bizler için çok anlamlı. Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte güzel işlere imza atmak bizleri çok mutlu ediyor. Bugün ise özel bir gün. Milletimizin en zor şartlar altında bulunduğu dönemde kaleme alınan İstiklal Marşımız bağımsızlığımızın, geleceğimizin, milletimizin azim ve kararlılığının sembolü bugün tam 100 yaşında. Bütün yarışmacılara böylesi anlamlı bir günde katılım sağladıkları için hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

İstiklal Marşının 100. yılında böyle bir etkinliğe ortak olmanın ve katılmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit,” Çocuklarımız ilerde hayatlarının unutulmaz bir anısını yaşayacaklar. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“İstiklal Marşımızın yazılmasının amacı, gayesi ve durumu çok önemlidir”

“İstiklal Marşımızın yazılmasının amacı, gayesi ve durumu çok önemlidir” diyen Dekan İrfan Terzi,” 23 Nisan 1920'de meclis kurulduğunda bazı bölgelerimiz işgal altındaydı. O dönemde ülkemizde toparlanma, ordu kurulması için bir aşka şevke ihtiyaç vardı. Bunun için de bir İstiklal Marşı yazılması gerekiyordu. İlk yazımdan sonra yarışmaya Mehmet Akif Ersoy katılmamıştı. Çünkü niye, ödüllü olduğu için. Mehmet Akif Ersoy parayla İstiklal Marşı yazılmaz demişti. Daha sonra ikna edilmesi ile aldığı ödülü de ordumuza bağışlayacağını kabul etmek şartıyla İstiklal Marşını yazdığını görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy, “Bir daha Allah bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” diyor. Bizim için Mehmet Akif ve İstiklal Marşı çok önemli. Yarışmacı öğrencilerimize başarılar diliyorum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“İstiklal Marşı vatanımızın, milletimizin ve kurtuluş mücadelemizin sesidir”

2021 yılının İstiklal Marşı yılı olduğuna vurgu yapan Rektör Kazım Uysal, “ İnşallah bu yılı İstiklal Marşımıza uygun, yazarı Mehmet Akif'e uygun bir şekilde yaşarız ve onu yad ederiz diye ümit ediyorum. Bu etkinliği çok anlamlı buluyorum. İstiklal Marşı vatanımızın, milletimizin sesidir. Kurtuluş Savaşı mücadelemizin sesidir. Türk milletinin ruhudur İstiklal Marşı. Her bir kıtası, her bir dizesi, her bir sözcüğü saatlerce konuşulabilecek kadar, kitaplar yazılabilecek kadar derin ve mana yüklüdür. İstiklal Marşımızın ilk kelimesi Korkma ile başlamaktadır. Sanki milletimizin temel vasıflarından birisini zikreder. Bu korkusuzluk, bu cesaret ruhuna işlemiştir. Yakın geçmişte 15 Temmuz, milletimizin, gençlerimizin ne kadar korkusuz olduğunun tescilidir, ifadesidir. En son Gara operasyonu, şehitlerimize bu vesileyle rahmet diliyorum. Askerimizin ne kadar korkusuz olduğunun örnekleridir. Çanakkale öyledir, Dumlupınar öyledir. Milli şairimizi, Mehmet Akif'i rahmetle yad ediyorum. O bu millete çok büyük hizmetler etti. Yarışmada tüm öğrencilere başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Yarışmada sonunda, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulundan Fatmagül Güner birinci, Linyit Ortaokulundan Mustafa Muaz Dengeşik ikinci, Mimar Sinan Ortaokulundan Hazal Kolay üçüncü oldu.