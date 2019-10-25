DPÜ'de Kalite Alt Çalışma Grupları Toplantısı

Üniversitenin, Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sisteminden oluşan alt çalışma grupları, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanacak olan 2020 Kurum İç Değerlendirme Raporunu hazırlama sürecini ve Dumlupınar Üniversitesi 2023 Stratejik Kalkınma Planına yönelik hazırlıkları başlatmak üzere bir araya geldi.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve alt çalışma grupları üyeleri katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas'ın başkanlığında başlayan toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Öğr. Gör. Dr. Bahar Çelik'in sunumları ile devam etti. Toplantıda alt çalışma gruplarının görev ve sorumlulukları belirlendikten sonra yıllık çalışma takvimi planı oluşturuldu. Kalite çalışmalarının en alt birimlere kadar ulaşabilmesini sağlamak için planlar oluşturuldu. Toplantıda üniversitenin Türkiye ve dünya sıralamalarını yükseltmeye yönelik hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi destekleyecek teşvik mekanizmaları üzerine görüşüldü.