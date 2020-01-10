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DPÜ‘de Kalite Danışma Kurulu toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kalite Danışma Kurulu Üniversitenin paydaşlarıyla birlikte yürüttüğü projelerde 2020 yılı kalite hedefleri, iş birlikleri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.


Rektörlük binasındaki Senato Salonu'nda gerçekleşen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın başkanlık ettiği toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez ile Genel Sekreter Yardımcıları Bayram Adıgüzel ve Miktat Bektaş, Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Bahar Çelik ve Kalite Kurulu üyeleri katıldı.


Toplantıda her paydaşın üniversiteden beklentileri, üniversitenin paydaşlardan beklentileri ve üniversite hedeflerini gerçekleştirmek için paydaşlardan hangi konularda iş birliği yapılacağı hususları görüşüldü.

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