DPÜ'de Kalite Komisyonu Toplantısı

Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ile Kalite Komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda DPÜ Kalite Komisyonu üyeleri kalite süreçlerinin geçmişe dönük değerlendirilmesini yapma, 2020-2021 yılı Kurum İç Değerlendirme raporunun hazırlanması, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Toplumsal Katkı Alt Çalışma Grubunun oluşturulması, Birim İç Değerlendirme Raporunun birimlerden talep edilmesi için takvim belirlenmesi konuları görüşüldü.

Toplantının ilk bölümünde Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın, üniversitenin ilk defa bu yıl başvurusu yapılarak dünya sıralamasında yer aldığı GreenMetric çalışmalarını, Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri Süreci Raporu'nun tamamlanması Kalite Koordinatörlüğünün kısa ve uzun vadeli hedeflerini anlatan sunum yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, 2020-2021 Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanmasında kalite çalışmalarını geliştirecek yeni stratejilerden bahsederek üniversitenin daha yüksek sıralamalarda yer alacağı hedeflenmesi üzerine fikirlerini belirtti.