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DPÜ‘de Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Çalışma Grupları toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kalite Komisyonu ve Kalite Alt Çalışma Grubu üyeleri 2020 kurum iç değerlendirme raporunun hazırlanması ve yeni dönem çalışmalarının planlanması üzerine toplantı gerçekleştirdi.


Rektörlük binasındaki Senato salonunda düzenlenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın başkanlık ettiği toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Bahar Çelik, Kalite Komisyonu ve alt çalışma grubu üyeleri katıldı.


Toplantıda kurumun 2019 yılı değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca, yeni dönemde Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sistemi ana başlıkları ile ilgili yapılacak çalışmalar görüşüldü.

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