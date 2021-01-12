DPÜ'de kan bağışı kampanyası

Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Bedesten'de düzenlenen kan bağışı kampanyasına Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, SKS Daire Başkanı Yusuf Ziya Beydüz'ün yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel de katıldı.

Kan bağışının önemi hakkında açıklamalarda bulunan Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, "Bugün Üniversitemize çalışan personeller için kan bağışına geldik. Sağ olsun Kazım hocamız bize bu konuda önayak oldu. Kendisi de kan bağışı yaparak bu desteğini güzel bir şekilde gösterdi. Salgın döneminde Kütahya Kan Bağış Merkezi olarak kan bağışıyla ilgili zaman zaman zorlanıyoruz. Birçok kurum salgın dolayısıyla bizleri kan bağışına kabul etmek istemiyorlar. Üniversitemiz bu konuda güzel bir örnek oldu. Öğrenciler olmamasına karşın çalışan personele bugün ve yarın için kan bağış kampanyası düzenlediler. İnşallah buradan güzel bağış alacağımızı düşünüyorum. Kan bağışı yapmak herkese nasip değildir. Kan bağışı yapmak bir ayrıcalıktır. Ne mutlu kan bağışı yapanlara, hem kendi sağlığımız adına hem de başka insanların kurtarılmasına vesile olmak adına" dedi.

“ Haydi, DPÜ kan vermeye”

Üniversite akademisyenleri ve idari personel ile tüm öğrencileri kan bağışında bulunmaya davet eden Rektör Kazım Uysal, "Bugün kan verdik, sağ olsun Kızılay'ımız üniversitemize geldi ve kan alıyor. Üniversitemiz 2 bini aşkın personeli, 47 bine yakın öğrencisiyle milletimizin, insanımızın yanındadır. Kanını verdiği gibi gerekirse canını da verir. Aslında bu kampanya bunun ifadesidir. Kan vermek öncelikle başkalarına yardımdır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kan vererek bunu ispat eder, etmiştir. Aynı zamanda kan vermek kişinin kendi sağlığı için çok önemlidir. Kan vermekle kan üreten mekanizmayı aktive etmiş oluyoruz. Daha zinde, daha genç, daha sağlıklı olmanın yolu kan vermekten geçiyor. Üniversitemiz bu salgın döneminde kan verme kampanyasını başlattı ve bunu devam ettirecektir. Üniversitemiz akademisyeni ile idari personeli ile ve tüm öğrencileriyle kan veriyor. Haydi, DPÜ kan vermeye!" dedi.